إسرائيل ستطلب من مصر عدم السماح بإدخال جثمان فادي البطش إلى غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل ستطلب من الحكومة المصرية عدم السماح بإعادة جثمان الأكاديمي الفلسطيني الذي اغتيل في ماليزيا فادي محمد البطش إلى قطاع غزة.

وأضاف ليبرمان، الأحد،أن تل أبيب لن تسمح بدخول جثمان البطش حتى تقوم حماس بإعادة رفات جنديين إسرائيليين ومواطنين إسرائيليين يعانيان من مشاكل نفسية تحتجزهما في القطاع.

تحتجز حركة حماس رفات الجنديين الإسرائيليين (غولدين وشاؤول) بالإضافة إلى المواطنين الإسرائيليين، أفيرا منغيستو وهشام السيد، اللذين دخلا غزة من تلقاء نفسيهما في عامي 2014 و2015، على التوالي.

وأشار ليبرمان إلى أنه في حين أن إسرائيل لا تسمح للجثث بالمرور من خلال معابرها، ليس بمقدورها منع مصر من السماح بمرور الجثمان من خلال معبر رفح بين مصر وغزة.

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وجاء بيان ليبرمان بعد تصريح لوزير التربية والتعليم نفتالي بينيت تعهد فيه بمنع حماس من إدخال جثمان فادي البطش لدفنه في غزة، علما أن وزير الدفاع رفض الاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن الاغتيال، قائلا إنه من المرجح أن يكون البطش قد قُتل في إطار نزاع فلسطيني داخلي.

إلى ذلك، أشارت تقارير صباح الأحد من ماليزيا إلى أن السفارتين الفلسطينية والمصرية تنسقان لنقل جثمان البطش إلى غزة لدفنه هناك.

وقُتل فادي البطش (35 عاما) فجر السبت وهو في طريقه إلى المسجد لصلاة الفجر في كوالالمبور، وحمّلت حركة حماس، التي قالت إنه كان عضوا في جناحها العسكري، جهاز الإستخبارات الإسرائيلي الموساد، مسؤولية اغتياله وهددت بالانتقام.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + وكالات