بعد غياب 3 عقود.. عادل إمام وسمير غانم معا في "عوالم خفية" (صورة)
كشف المنتج والمخرج رامي إمام أن النجمين الكبيرين سمير غانم وعادل إمام، سيلتقيان في عمل واحد، في مسلسل "عوالم خفية"، من إنتاج شركة "ماغنوم"، والمنتظر عرضه في رمضان 2018.
ونشر رامي إمام على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"، صورة للفنانين سويا وكتب عليها: "مش قادر أوصف إحساسي.. اثنان من عمالقة الكوميديا في العالم العربي يلتقيان بعد 33 سنة من آخر فيلم التقوا فيه مع بعض.. سمير غانم وعادل إمام - عوالم خفية - رمضان 2018 - انتاج شركة ماغنوم".
No words can describe my feelings ... 2 of The most iconic comedy legends in the Arab world meet after 33 years since their last movie together ... Samir Ghanem and Adel Imam ... Today history is made - 3awalem Khafeya - Ramadan 2018 - Magnum Productions مش قادر أوصف إحساسي ... اثنان من عمالقة الكوميديا في العالم العربي يلتقون بعد ٣٣ سنة من اخر فيلم التقوا فيه مع بعض ... سمير غانم و عادل امام - عوالم خفية - رمضان ٢٠١٨ - انتاج شركةً ماجنوم
Thank you sooooo much @lamees_alhadidi for being our guest of honor in our series “ 3awalem Khafeya “ ... It’s been a pleasure 😊 - “ 3awalem Khafeya” - Ramadan 2018 - Magnum Productions شكرًا جزيلا للإعلامية الكبيرة لميس الحديدي لظهورها معنا في مسلسل "عوالم خفية " كمذيعة و كممثلة لأول مرة- "عوالم خفيةً" - رمضان ٢٠١٨ - انتاج شركة ماجنوم
يذكر أن محمد هاني، رئيس قنوات CBC، أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فبراير الماضي، للإعلان عن خريطة قنوات CBC في الفترة المقبلة، عن عرض "عوالم خفية" حصريا على القناة.
ويُعد مسلسل "عوالم خفية" التعاون الأول بين الزعيم عادل إمام مع ابنه رامي إمام كمنتج.
والمسلسل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته مي سليم، وهبة مجدي، وفتحي عبد الوهاب.
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية + فيسبوك