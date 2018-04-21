بعد غياب 3 عقود.. عادل إمام وسمير غانم معا في "عوالم خفية" (صورة)

كشف المنتج والمخرج رامي إمام أن النجمين الكبيرين سمير غانم وعادل إمام، سيلتقيان في عمل واحد، في مسلسل "عوالم خفية"، من إنتاج شركة "ماغنوم"، والمنتظر عرضه في رمضان 2018.

ونشر رامي إمام على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"، صورة للفنانين سويا وكتب عليها: "مش قادر أوصف إحساسي.. اثنان من عمالقة الكوميديا في العالم العربي يلتقيان بعد 33 سنة من آخر فيلم التقوا فيه مع بعض.. سمير غانم وعادل إمام - عوالم خفية - رمضان 2018 - انتاج شركة ماغنوم".

يذكر أن محمد هاني، رئيس قنوات CBC، أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فبراير الماضي، للإعلان عن خريطة قنوات CBC في الفترة المقبلة، عن عرض "عوالم خفية" حصريا على القناة.

ويُعد مسلسل "عوالم خفية" التعاون الأول بين الزعيم عادل إمام مع ابنه رامي إمام كمنتج.

والمسلسل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته مي سليم، وهبة مجدي، وفتحي عبد الوهاب.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية + فيسبوك