مقتل 20 مدنيا بغارة للتحالف العربي في اليمن (فيديو)

قتل حوالي 20 مدنيا جراء غارة جوية للتحالف العربي غرب محافظة تعز جنوبي اليمن، تزامنا مع تصاعد المواجهات بين الحوثيين وقوات موالية لنجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

وأفادت مصادر محلية وأخرى تابعة لجماعة أنصار الله بأن التحالف استهدف سيارة كانت تقل ما يقرب من 20 شخصا في منطقة العريش، بمديرية موزع، ما أدى إلى مقتلهم.

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وأشارت المصادر ذاتها أن المدنيين كانوا عائدين من سوق مدينة البرح.

وفيما قالت مصادر الحوثيين إن التحالف قصف السيارة بغارات عدة، لم يصدر أي تعليق من قبل التحالف، لتوضيح ملابسات القصف.

وجاء التطور بالتزامن مع التصعيد العسكري الذي تشهده مناطق غرب محافظة تعز، بين الحوثيين وقوات موالية للعميد طارق صالح، بدعم من التحالف بقيادة الإمارات.

ودشنت القوات الموالية لطارق عملياتها يوم الخميس في المناطق القريبة من معسكر "خالد بن الوليد" في مديرية موزع، القريبة من المخا، وسط تضارب المعلومات حول خسائر الطرفين من جراء المواجهات.

وتسيطر القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على معظم تعز في حين يسيطر المتمردون الحوثيون على مناطق عدة في محيطها.

وقتل نحو 10 آلاف شخص في اليمن منذ تدخل التحالف الدولي الذي تقوده السعودية في البلاد في مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في وجه الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء، وتشير الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم مع وجود أكثر من 22 مليون شخص يعتمدون على المساعدات و8.4 ملايين على حافة المجاعة.

المصدر: وكالات