قبل لقائه ترامب.. ماكرون يتصل بالرئيس محمود عباس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل يومين من لقائه المزمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الوكالة على موقعها الرسمي، يوم السبت، أن ماكرون أكد لعباس أنه سينقل الموقف الفلسطيني بوضوح خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليومين المقبلين، واستيضاح المخططات الأمريكية فيما يتعلق بعملية السلام.

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وأوضحت الوكالة أن عباس أطلع نظيره الفرنسي على نتائج القمة العربية الأخيرة التي عقدت في السعودية، وأكدت فيها الدول العربية التزامها بخطة السلام المقدمة من الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف وانضمام فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

ونقلت "وفا" عن الرئيس الفرنسي تأكيده على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الموقف الأوروبي ووفق حل الدولتين.

وأشارت إلى أن عباس ونظيره الفرنسي اتفقا على مواصلة التنسيق بين الجانبين بهدف دفع عملية السلام إلى الأمام في الفترة المقبلة.

من المهم الإشارة إلى أن الاتصالات واللقاءات الرسمية الفلسطينية الأمريكية توقفت بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر2017 والإعلان عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأعلن الفلسطينيون رفضهم للوساطة الأمريكية مع إسرائيل بعد هذا الإعلان مطالبين بآلية دولية متعددة الأطراف للوصول إلى السلام.

المصدر: وكالات