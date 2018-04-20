هنية يدعو الفلسطينيين للنفير في "ذكرى النكبة"

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، أبناء الشعب الفلسطيني للنفير العام في "مسيرة العودة الكبرى" في ذكرى النكبة.

وقال هنية في كلمة له خلال مشاركته في مسيرة العودة شمال القطاع: "أقول لكل أبناء شعبنا استعدوا وتحضروا وتهيأوا للطوفان البشري على كل حدود فلسطين في داخل الأرض المحتلة وفي خارجها"، مضيفا "شعبنا سيطغى وسيطفو على وجود الاحتلال الزائل عن أرضنا".

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ونوه هنية أن "مسيرة العودة وكسر الحصار" تخطت مرحلة الردع ولا يمكن للقوات الإسرائيلية ردع أطفال، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال أضعف من أن يردعوا النساء الفلسطينيات والرجال والشباب.

ولفت هنية إلى أن "مسيرة العودة" تخطت أيضا مرحلة التهديد، وأن التهديدات تزيدنا قوة وعنفوانا وتزيد وجودا وحشدا على الحدود، داعيا الفلسطينيين إلى احتضان هذه المسيرة، وأحرار العالم إلى الوقوف إلى جانبهم.

ووجه هنية رسالة إل تل أبيب قال فيها: "إنكم تواجهون اليوم جيلا فريدا لا يعرف الخوف والتردد، ولا يعرف الجبن، إنكم تواجهون جيلا يحب الشهادة في سبيل الله ويحب أن يغزو في سبيل الله، وأن يحرر أرض فلسطين".

وأضاف: "زمنكم قد ولى، وقوتكم لن تفيدكم أمام هذا الطوفان البشري وأمام هذه المقاومة الشعبية الوطنية التي تلتف حولها كل الفصائل والشرائح ومكونات شعبنا الفلسطيني".

المصدر: موقع "حماس"