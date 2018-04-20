يلدريم: أردوغان مرشح "حزب العدالة والتنمية" لانتخابات الرئاسة

أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن الرئيس الحالي لتركيا، رجب طيب أردوغان، سيكون مرشحا من "حزب العدالة والتنمية" الحاكم لانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 يونيو.

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وقال يلدريم، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي، خلال مناقشة مقترح قانون تقدم به حزبه مع "الحركة القومية" لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، إن الجهات، التي تحيك المؤامرات ضد تركيا منيت بخيبة أمل كبيرة، عقب إعلان تاريخ إجراء الانتخابات المبكرة.

ولفت إلى أنه مع مرور الوقت ازدادت تطلعات شرائح المجتمع التركي للانتقال إلى النظام الرئاسي بأقرب وقت ممكن.

وأوضح أن المواطنين الأتراك باتوا يعتبرون الانتظار حتى نوفمبر 2019، الموعد الأصلي للانتخابات، للانتقال إلى النظام الرئاسي، وقتا ضائعا.

وشدد على أن التطورات والمخاطر الجيوسياسية خلقت حاجة بضرورة الانتقال بشكل كامل إلى مؤسسات وتطبيقات النظام الرئاسي.

وأكد أن النظام الرئاسي سيتيح إمكانية اتخاذ القرار بشكل أسرع، وتطبيقه بشكل فعال.

وردا على انتقادات تركية وصفت توقيت الانتخابات المبكرة بـ "المباغت"، قال يلدريم إن الأحزاب السياسية ملزمة بأن تكون على استعداد دائم لخوض الانتخابات، سواء كانت تلك الأحزاب في الحكومة أو في المعارضة.

المصدر: الأناضول

رفعت سليمان