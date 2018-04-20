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أردوغان: توجد خطط لإعادة تركيبة منطقتنا انطلاقا من العراق وسوريا

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أردوغان: توجد خطط لإعادة تركيبة منطقتنا انطلاقا من العراق وسوريا
Reuters / Murad Sezer
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم لاجمعة، إنه يبدو أنه ثمة مساع لتنفيذ مشروع لإعادة تنظيم المنطقة انطلاقا من العراق وسوريا، مؤكدا أن عبئا كبير جدا سيقع على عاتق تركيا.

وأضاف الرئيس التركي أردوغان أن حساسية الفترة التي تمر بها بلاده والبقعة الجغرافية التي توجد ضمنها، تستوجب اتخاذ قرارات سريعة وتطبيقها بدراية.

وشدد أردوغان على أن تلك الأسباب تستدعي الحاجة للانتقال إلى النظام الرئاسي.

المصدر: الأناضول

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