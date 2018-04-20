الجيش السوري يقصف مواقع داعش في الحجر الأسود بضواحي دمشق

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن القوات الحكومية تستهدف مواقع للتنظيمات الإرهابية في منطقة الحجر الأسود جنوبي العاصمة دمشق.

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وذكرت الوكالة أن هذا القصف الجوي والمدفعي والصاروخي الذي يطال مواقع لتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين يأتي بعد يوم من شن سلاح الجو السوري سلسلة غارات على تجمعات وأوكار المسلحين في الحجر الأسود ومحيطه.

من جانبها، أكدت صحيفة "الوطن" السورية، أن المسلحين استهدفوا محيط منطقة الزاهرة في دمشق بقذيفة صاروخية، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وركّز الجيش السوري على جبهة جنوب دمشق بعد استعادة السيطرة على كامل غوطة دمشق الشرقية، لتبقى بذلك المناطق الخاضعة للتنظيمات المسلحة في جنوب العاصمة، بما في ذلك الحجر الأسود ومخيم اليرموك، آخر جيب للمسلحين في محيط دمشق.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف