الأمم المتحدة تدعو لتأمين خروج المدنيين من مخيم اليرموك

دعت الأمم المتحدة أطراف النزاع في سوريا إلى تأمين خروج المدنيين من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أوضاع سكان مخيم اليرموك تثير قلقا لدى وكالة "الأونروا" الأممية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أنه "على جميع الأطراف المتحاربة التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس وتأمين سلامة السكان المدنيين واتخاذ الإجراءات لتفادي الإضرار بالبنية التحتية المدنية".

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وأضاف أن "الأونروا" تدعو جميع الأطراف لتأمين خروج المدنيين من منطقة العمليات القتالية وإجلاء المرضى والجرحى، والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى مخيم اليرموك.

وحسب معطيات "الأونروا"، فإن نحو 12 ألف لاجئ فلسطيني يوجدون في مخيم اليرموك والمناطق المجاورة.

هذا، وكانت وسائل إعلام سورية قد ذكرت سابقا أن الجيش نشر تعزيزات عسكرية في محيط سيطرة تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين جنوبي دمشق استعدادا لتطهير منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك والجزء الجنوبي من حي التضامن من مسلحي التنظيمين المنتشرين هناك.

المصدر: تاس

أنطون زوييف