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التلفزيون السوري: القوات الحكومية تقصف مواقع "داعش" و"النصرة" في الحجر الأسود

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التلفزيون السوري: القوات الحكومية تقصف مواقع غارات للطيران الحربي السوري (أرشيف)
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أفادت قناة "الإخبارية" بأن القوات الجوية السورية قصفت أوكار إرهابيي "داعش" و"جبهة النصرة" في منطقة الحجر الأسود المحاذية لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة دمشق.

وذكرت وسائل إعلام سورية سابقا أن الجيش نشر تعزيزات عسكرية في محيط سيطرة تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" جنوبي دمشق استعدادا لتطهير منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك والجزء الجنوبي من حي التضامن من مسلحي التنظيمين المنتشرين هناك. 

ويقدر عدد الإرهابيين في الحجر الأسود ومخيم اليرموك وحي التضامن بنحو ألف و220 شخصا.

المصدر: قناة الإخبارية + وكالة سانا

إينا أسالخانوفا

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