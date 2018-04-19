التحالف العربي: إذا سقطت صعدة فستسقط صنعاء بلا شك

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية إطلاق عملية واسعة مشتركة مع القوات الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وفصائل متحالفة معها، ضد الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.

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وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان مقتضب صدر عنه مساء اليوم الخميس: "العمليات العسكرية في الساحل الغربي هدفها تأمين الجهة الشرقية للمنطقة قبيل التحرك نحو الحديدة".

وشدد المالكي على أنه "في حال سقوط صعدة"، التي تمثل معقلا أساسيا للقوات الحوثية في منطقة الساحل الغربي، "ستسقط صنعاء بلا شك".

وأضاف المسؤول العسكري السعودي: "لدينا كل الوسائل لإسقاط الطائرات الإيرانية المسيرة التي هربتها طهران لميليشيات الحوثي".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر يمنية لقناة "RT" بانطلاق مواجهات بين "حرس الجمهورية" بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمن الراحل، علي عبد الله صالح، وقوات جماعة "أنصار الله" الحوثية في منطقة البرح بمحافظ تعز.

وقالت المصادر إنه لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن عملية متكاملة ضد الحوثيين وهو ما تناقلته مواقع إخبارية محلية ووكالات أنباء.

إلى ذلك أكدت مصادر أخرى لـ"RT" أن الأنباء الواردة من الساحل الغربي تشير إلى انطلاقة العملية بعد وصول دفعة جديدة من قوات "حرس الجمهورية" المكونة من مدرعات عسكرية نوعية وأطقم مسلحة ومدافع وذخائر وأسلحة أخرى إلى مدينة المخا في تعز، استعدادا للمشاركة في عملية عسكرية ضد الحوثيين في الساحل الغربي.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + RT

رفعت سليمان