مصادر لـRT : مواجهات بين قوات طارق صالح وأنصار الله في تعز

أفادت مصادر لـRT بانطلاق مواجهات بين "حرس الجمهورية" بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل مع قوات أنصار الله في منطقة البرح بتعز.

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وقالت المصادر إنه لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن عملية متكاملة ضد الحوثيين وهو ما تناقلته مواقع إخبارية محلية ووكالات أنباء.

إلى ذلك أكدت مصادر أخرى لقناتنا أن الأنباء الواردة من الساحل الغربي تشير إلى انطلاقة العملية بعد وصول دفعة جديدة من قوات "حرس الجمهورية" المكونة من مدرعات عسكرية نوعية وأطقم مسلحة ومدافع وذخائر وأسلحة أخرى إلى مدينة المخا في تعز، استعدادا للمشاركة في عملية عسكرية ضد الحوثيين في الساحل الغربي.

بدورها نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصدر عسكري أن عدد هذه القوات يتجاوز الـ10 آلاف مقاتل من قوات الحرس الجمهوري السابق والقوات الخاصة، وقد استدعي أفرادها من مختلف المحافظات اليمنية.

وكان طارق ابن شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح قد دعا في شهر يناير 2018، في أول ظهور علني له بعد مقتل عمه على أيدي حلفائه الحوثيين السابقين الشهر الماضي، إلى إنهاء الحرب في اليمن.

المصدر: وكالات