أنباء عن اتفاق على خروج المسلحين من كامل القلمون الشرقي بريف دمشق

أفادت مصادر سورية بأن القوات الحكومية توصلت إلى اتفاق مع الفصائل المسلحة في منطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق الشمالي الشرقي على خروج المسلحين منها إلى الشمال السوري.

وأكدت خلية الإعلام الحربي المركزي الموالية للحكومة السورية أن الاتفاق أبرم بين الطرفين بوساطة روسية، موضحة أنه يقضي بنقل جزء من المسلحين إلى محافظة إدلب والبقية إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

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وأشار "الإعلام الحربي" إلى أنه من المقرر أن يسلم المسلحون غدا أسلحتهم الثقيلة والمعدات العسكرية إلى القوات الحكومية، تمهيدا لتطبيق الاتفاق المبرم وتسوية أوضاع من يرغب في ذلك منهم.

وتابعت الخلية أن الفصائل المسلحة سلمت إلى الجيش السوري قبل قليل خمس مدرعات، بما فيها دبابة وعربة "بي إم بي"، وثلاث آليات مزودة برشاشات ثقيلة.

وجاء هذا الخبر بالتزامن مع استكمال خروج المسلحين وأفراد عوائلهم غير الراغبين في تسوية أوضاعهم من مدينة الضمير في القلمون الشرقي إلى جرابلس.

المصدر: الإعلام الحربي المركزي

نادر عبد الرؤوف