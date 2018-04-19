 
مباشر

اكتمال خروج مسلحي جيش الإسلام من بلدة الضمير

أخبار العالم العربي

اكتمال خروج مسلحي جيش الإسلام من بلدة الضمير
وكالة الأنباء العربية السورية سانا
بدء خروج مسلحي "جيش الإسلام" من الضمير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4p4

أفادت مراسلة RT بانتهاء عملية انسحاب مسلحي تنظيم "جيش الإسلام" التابع للمعارضة المسلحة مع عوائلهم من مدينة الضمير في ريف دمشق الشمال شرقي، إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي.

وأكدت مراسلتنا أن 30 حافلة تقل 1826 شخصا، بينهم 600 مسلح، انطلقت في إطار قافلة واحدة باتجاه جرابلس، تطبيقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق وقيادة التنظيم المعارض.

إقرأ المزيد
ترقب لخروج مسلحي جيش الإسلام من الضمير ترقب لخروج مسلحي جيش الإسلام من الضمير

وذكرت مراسلتنا أن ما بين 2500 و3000 مسلح قرروا تسوية أوضاعهم والبقاء في البلدة التي ستعلن بعد ذلك خالية من الوجود المسلح فيها.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن وحدات من قوات الأمن الداخلي دخلت البلدة فور اكتمال عملية خروج المسلحين منها، لتمشيطها وتطهيرها من الألغام، ومن ثم إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة فيها.

وتظهر صور نشرتها وكالة "سانا" السورية الرسمية أن عملية خروج المسلحين تجري تحت إشراف عناصر الشرطة العسكرية الروسية.

وأوضحت الوكالة، في وقت سابق من اليوم، أن الاتفاق يقضي بخروج نحو 1500 مسلح وقرابة 3500 من أفراد عوائلهم إلى جرابلس، بعد تسليم عناصر "جيش الإسلام" أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.

المصدر: RT + سانا

نادر عبد الرؤوف

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة