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تمرين عسكري مشترك بين قوات البحرية القطرية والبريطانية

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تمرين عسكري مشترك بين قوات البحرية القطرية والبريطانية
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تمرين عسكري مشترك بين البحرية القطرية والبريطانية
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أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن قواتها البحرية نفذت في المياه الإقليمية القطرية تمرينا عسكريا مشتركا مع سفينة بريطانية.

وأوضحت مديرية التوجيه المعنوي التابعة للوزارة في بيان لها أن سفينة "إتش إم إم بانجور" البريطانية زارت الدوحة بهدف المشاركة في التمرين، مشيرة إلى أنه يأتي بناء على اتفاقيات سابقة في إطار التعاون الدفاعي الثنائي بين الدولتين لدعم جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب ولحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت قطر قد وقعت في 11 ديسمبر الماضي اتفاقية عسكرية مع بريطانيا اقتنت بموجبها 24 مقاتلة من طراز "تايفون"، فضلا على اتفاقية تدريب على قيادتها.

وفي العام الماضي، أجرت الدوحة ولندن أربعة تمارين عسكرية مشتركة في مختلف المجالات البحرية والجوية والبرية، آخرها في 30 نوفمبر.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف

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