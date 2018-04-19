الشيخ خليفة يوقع قرار تجنب الازدواج الضريبي وضريبة الدخل مع العراق

أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد عددا من المراسيم الاتحادية بشأن التصديق على اتفاقيات ثنائية بين أبوظبي وعدد من الدول وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وصادق رئيس الإمارات على اتفاقية بين حكومة بلاده والحكومة العراقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها والتي وقعت في أبوظبي بتاريخ الـ 3 أكتوبر 2017.

كما صادق الشيخ خليفة بن زايد على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة أفغانستان بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وكابول بغرض تشييد مبان البعثات الدبلوماسية والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ 24 أكتوبر 2017

وشملت المراسيم التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية في الإمارات على العديد من الاتفاقيات بين أبوظبي ودول أخرى لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية