الصدر: سأستنكر أي عدوان يطال إيران

أعلن رجل الدين العراقي مقتدى الصدر أنه في حال تعرضت إيران لـ"العدوان" فإنه سيستنكره، كما استنكر العدوان الغربي على سوريا.

وقال الصدر ردا على سؤال لأحد أتباعه حول ما إذا كانت إيران قد ضغطت عليه لاستنكار العدوان الأمريكي على سوريا: "إن تعرضت إيران، لا سمح الله، للعدوان سأستنكر أيضا، فأنا مع الشعوب دوما، بل وإذا تعرض لبنان أو غيره فسأستنكر أيضا"​.

وكان الصدر قد استنكر الضربات الصاروخية الغربية على سوريا، وقال: "هذا أمر يسهم بالتنكيل بالشعب السوري الشقيق، إضافة إلى ما له من تداعيات كارثية على المنطقة عامة والعراق خاصة".

ونفذت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، فجر السبت الماضي، هجوما صاروخيا على سوريا بحجة قيام دمشق بهجوم كيميائي مزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع.

المصدر: سبوتنيك