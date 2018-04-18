المغرب.. ضبط أكثر من 6 أطنان من الحشيش

قالت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية في بيان، إن الشرطة ضبطت أكثر من 6 أطنان من الحشيش في عملية متزامنة في مدينة الناظور وقرى قريبة منها.

وأكد البيان إيقاف 10 أشخاص يشتبه بـ "ارتباطهم بشبكة تنشط في مجال الاتجار في المخدرات".

وحدد بيان المؤسسة الأمنية المغربية "حجم المخدرات التي ضبطت بستة أطنان و240 كيلوغراما من مخدر الحشيش و80 كيلوغراما من مخدر الكيف".

كما ضبط أفراد الأمن المغربي أسلحة بيضاء و6 سيارات 3 منها مسجلة بالخارج، استخدمت في تهريب المخدرات".

وفتح تحقيق قضائي "لتحديد ارتباط الموقوفين بشبكات أخرى محتملة تنشط داخل المغرب أو خارجه، ورصد كافة امتداداتها الإقليمية والدولية".

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية المغربية، تداولته وسائل إعلام محلية، بأن الشرطة أوقفت أكثر من 97 شخصا العام 2017 على خلفية قضايا الاتجار في المخدرات.

وفي هذا السياق تشير تقارير صدرت عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إلى أن المغرب هو المنتج الأول لصمغ القنب الهندي، وأحد مصدريه الرئيسيين ولا سيما إلى أوروبا.

ووفقا للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، فإن أكثر من 50 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المغربية تُزرع بهذه النبتة ولا سيما في منطقة الريف في شمال البلاد، في الوقت ذاته أكدت الهيئة أن هذه المساحة تتقلص بفضل جهود السلطات المغربية.

المصدر: "فرانس برس"

علي الخطايبة