إطلاق نار على قافلة تابع للأمم المتحدة في دوما بريف دمشق

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تعرض قافلة أممية لإطلاق النار من قبل مجهولين في مدينة دوما السورية بمنطقة الغوطة الشرقية.

وذكر المركز الروسي في بيان له عن وقوع تبادل إطلاق النار بين رجال الأمن السوريين الذين قاموا بتأمين سلامة القافلة التابعة للأمم المتحدة وبين مسلحين مجهولين، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر القوات السورية بجروح.

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وأوضح المركز أن القافلة الأممية كانت تقوم برحلة استطلاعية في دوما.

وأكد المركز الروسي أنه لم يكن عسكريون روس في مكان الحادث، ونفى صحة تقرير صحيفة "كوميرسانت" الروسية حول إصابة ضابط روسي جراء إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أوضح المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو أن دائرة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة قررت استطلاع موقعين في دوما قبل زيارة خبراء المنظمة لهما.

وأضاف أن الفريق الأممي قرر الانسحاب من الموقع الأول، حيث تجمع حشد كبير من الناس، وفي الموقع الثاني تعرض الفريق لإطلاق النار من أسلحة نارية خفيفة، كما استهدفه تفجير. وفي أعقاب ذلك عاد الفريق إلى دمشق.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف