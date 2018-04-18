العراق.. صورة سائق سيارة أجرة بدلا من مرشح في السليمانية

أعرب المرشح العراقي عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية، سامان سيويلي، عن اندهاشه بوضع صورة شخص يعمل سائق سيارة أجرة بدلا من صوره على ملصقاته الدعائية.

وقال سيويلي في مؤتمر صحفي عقده ضمن حملته الانتخابية إن "عملية تزوير غير مسبوقة جرت ضد قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني وشخصي في السليمانية"، موضحا أنه "تم وضع صورة لسائق سيارة تكسي معروف في السليمانية وهو (شهاب تاكسي) على صورتي وعليها رقمي الانتخابي وشعار الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف سيويلي أنه "تم تعليق المئات من هذه الصور المزورة في مختلف مناطق السليمانية فضلا عن نشرها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي...هذا العمل محاولة لاستهدافي الشخصي والحزب الديمقراطي الكردستاني... تم تسجيل شكوى لدى مفوضية الانتخابات والجهات المعنية لإجراء التحقيق والقبض على المزورين"، داعيا إلى "العمل للحد من هذه الخروقات".

وانطلقت الحملات الانتخابية في جميع أنحاء العراق في الـ 14 من أبريل الجاري وستستمر لغاية الـ 10 من مايو المقبل، وحولت الحملات الدعائية لأول انتخابات برلمانية بعد الانتصار على تنظيم "داعش"، شوارع وجدران العاصمة العراقية بغداد في غضون ساعات قليلة إلى ساحة من الألوان والأرقام.

ويتنافس في هذه الانتخابات 320 حزبا وائتلافا وقائمة على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 329 مقعدا، وتتوزع المقاعد النيابية على 18 محافظة، فيما تتنافس في هذه الانتخابات القوى الأربع الكبرى تحالف الفتح، والنصر، وسائرون، ودولة القانون، وجميعها مكونات التحالف الوطني الحاكم.

وبحسب البطاقة الإلكترونية التي اعتمدت للمرة الأولى، في مسعى لسد الطريق أمام التلاعب والتزوير، فإن 24 مليون عراقي يحق لهم التصويت من أصل 37 مليون نسمة مجموع التعداد السكاني في البلاد، وتشغل النساء ما نسبته 25% على الأقل من مقاعد البرلمان، في حين تخصص 9 مقاعد للأقليات ضمن نظام المحاصصة.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة