تركيا تعلن تصفية 5 مسلحين أكراد بغارات جديدة على العراق

أعلنت تركيا تحييد 5 مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" بغارات شنتها القوات الجوية التركية فجر اليوم الأربعاء على منطقة الزاب شمالي العراق.

وذكرت رئاسة الأركان التركية، في بيان صدر عنها بهذا الخصوص، أن مقاتلاتها أغارت على 3 مواقع للحزب في منطقة الزاب، وأن القصف أدى إلى تدمير مواقع "كانت تستخدم ملاجئ ومخابئ من العناصر الإرهابية"، وأن القصف أسفر عن مقتل 3 مسلحين.

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" "تنظيما إرهابيا"، وتحاربه داخل البلاد وفي دول جوارها على مدار 3 عقود.

وتشن القوات التركية غارات شبه دورية على مواقع الحزب شمالي العراق، بهدف منع تسلل مسلحيه إلى عمق تركيا لشن "هجمات الإرهابية هناك" حسب أنقرة.

واستؤنف النزاع المسلح بين السلطات التركية والحزب في يوليو 2015 بعد انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها بين الجانبين في مارس 2013.

المصدر: الأناضول + وكالات

رفعت سليمان