رئيس عربي يهنئ بشار الأسد بعيد الجلاء

أرسل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة لنظيره السوري بشار الأسد، بمناسبة الذكرى الـ72 لجلاء الفرنسيين عن سوريا.

وأعرب الرئيس الجزائري في البرقية عن الاهتمام الذي يوليه لمواصلة تدعيم أواصر الأخوة بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.

وجاء في نص البرقية "يطيب لي، والشعب السوري الشقيق يحيي الذكرى الثانية والسبعين لعيد استقلاله المجيد، أن أتقدم إليكم، باسم الجزائر حكومة وشعبا وأصالة عن نفسي، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات، راجيا لكم موفور الصحة والسداد، ولبلدكم الشقيق استعادة الأمن والسلام واستئناف مسيرة التنمية والبناء".

وأضاف بوتفليقة، "أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعرب لكم عن الاهتمام الذي نوليه لمواصلة تدعيم أواصر الأخوة وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، بما يعود بالمنفعة على شعبينا وبلدينا الشقيقين".

يشار إلى أن الجزائر كانت قد أعربت عن أسفها للعدوان الثلاثي الذي تعرضت له سوريا، من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا، بعد مزاعم عن استعمال أسلحة كيميائية ضد مدنيين في مدينة دوما، حسبما أعلنه رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى.

المصدر: الشروق أون لاين