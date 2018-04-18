باكورة الأفلام التي ستعرض بدءا من اليوم في صالات السعودية

و قع الاختيار على فيلم "النمر الأسود" ليكون أول شريط سينمائي يعرض اليوم في السعودية بعد أكثر من ثلاثة عقود عاما من التوقف.

ونال فيلم "Black Panther" إقبالا منقطع النظير حول العالم، وجمع إيرادات بأكثر من مليار دولار في دور السينما.

وسيعرض هذا الشريط السينمائي الذي يوضع في خانة المغامرات الخيالية، وتجري وقائعه في دولة إفريقية متخيلة، بالسعودية في صالة تسع 620 مقعدا في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض.

أول فيلم سوف يعرض في السينما السعودية بإذن الله pic.twitter.com/iNKgZAGElS — فهد اليوسف (@Fahad_alyoussef) April 18, 2018

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن سعر التذكرة سيكون 50 ريالا، وهي قيمة رأى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السعوديين أنها مرتفعة.

استعدوا للعرض الأول لفيلم Black Panther يوم 18 أبريل في #السعودية 🎉🎉

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هل ستشاهده ؟#السينما_السعودية#السينما_في_السعودية#السينما_في_18_أبريلpic.twitter.com/R3AvvUMqRL — Cinema Guide (@CinemaGuide) April 14, 2018

وأفاد موقع "sayidaty" بأن خمسة أفلام أخرى في طريقها للعرض في صالات السعودية بعد "النمر الأسود"، وهي فيلم "Alpha"، و"A Wrinkle in Time "، و"Rampage "، و"Jurassic World: Fallen Kingdom".

وكانت أنباء رجّحت في وقت سابق بأن يكون الفيلم الهوليودي "Born A king" أو "وُلد ملكا" أول ما سيعرض في السعودية بعد صدور قرار وصف بالتاريخي، سمح بمنح تصاريح لفتح صالات للسينما في المملكة.

وتدور أحداث هذا الفيلم الرئيسة أثناء زيارة الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز إلى بريطانيا عام 1919.

وكان مقررا أن يتم تصوير مشاهده الأخيرة في الرياض، وأن ينتهي العمل به في فبراير الماضي.

sabq.org

إلى ذلك، عرضت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية "صورا لدار عرض السينما بالرياض والتي تدشن أول عروضها مساء الأربعاء بحضور عدد من الشخصيات ووسائل الإعلام"، فيما ستفتح هذه الدار أبوابها للجمهور في مايو المقبل.

sabq.org

ونقل موقع "سبق" الإلكتروني عن الهيئة قولها: "التجهيزات والاستعدادات قائمة على قدم وساق.. وتبدأ الأربعاء صناعة سعودية مختلفة بانطلاقة ‫السينما السعودية في المملكة".

المصدر: وكالات

محمد الطاهر