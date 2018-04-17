الإعدام والمؤبد بحق أجنبيات في العراق بينهن من روسيا وفرنسا

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد اليوم، أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق نساء يحملن جنسيات أجنبية، متهمات بالالتحاق بتنظيم "داعش".

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن محكمة الجنايات حكمت على ثلاث نساء أذربيجانيات وامرأة قرغيزية ينتمين لـ "داعش" بالإعدام.

وأضاف البيان أن المحكمة حكمت على امرأة فرنسية وروسيتين بالسجن المؤبد.

وكان القضاء العراقي أصدر قبل أسبوعين حكما بإعدام 6 مواطنات تركيات بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ودعمه، كما حكم الشهر الماضي، بإعدام 13 امرأة تركية لإدانتهن بالانتماء إلى التنظيم ذاته.

المصدر: السومرية نيوز























