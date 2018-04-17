عودة 59 ألف مواطن إلى محيط دوما بريف دمشق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 580 مواطنا عادوا يوم أمس إلى مناطقهم في محيط دوما، ليبلغ إجمالي عدد العائدين منذ بدء العملية الإنسانية في الغوطة الشرقية إلى 59583 نسمة.

وذكرت الوزارة، أن "الوضع في الغوطة الشرقية، بات مستقرا" وتم هناك تنظيم العمل المشترك بين الشرطة العسكرية الروسية والجهات السورية، للحفاظ على النظام العام وأمن المدنيين وتقديم المساعدة للسكان.

وأضافت أن العمل جار على قدم وساق في مدينة دوما لإزالة الأنقاض بعد استقدام الآليات والجرافات التي تبرع بها الجانب الروسي، وتنظيف الشوارع لاستئناف حركة المرور، فيما تعمل فرق فنية مختصة على إعادة تأهيل شبكات المياه وخطوط الكهرباء.

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وخلال الأسبوع الماضي أنجز العسكريون الروس إجلاء مسلحي "جيش الإسلام" عن دوما، حيث انتشر عناصر الشرطة العسكرية الروسية وبات كامل الغوطة الشرقية تحت سيطرة الجيش السوري.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين