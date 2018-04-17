الدفاعات السورية تحبط غارة صاروخية جديدة فجر اليوم

تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم الثلاثاء لصواريخ مجهولة الهوية استهدفت مطار الضمير العسكري في ريف دمشق ومطار الشعيرات في ريف حمص.

وذكرت دائرة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني أن" ثلاثة صواريخ معادية استهدفت مطار الضمير العسكري في ريف دمشق"، "كما استهدفت ستة صواريخ أخرى مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطتها جميعها".

#عاجل

مصدر عسكري سوري: ستة صواريخ معادية استهدفت مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، وقد تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط معظمها#الاعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 16 апреля 2018 г.

#عاجل

مصدر عسكري سوري: ثلاث صواريخ معادية استهدفت مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وقد تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاطها جميعها.#الاعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 16 апреля 2018 г.

الدفاعات الجوية السورية تسقط صواربخ مجهولة اخترقت اجواء حمص واستهدفت مطار الشعيرات والبنتاغون ينفي شنه هجمات ... pic.twitter.com/Rtd4QoAjZN — الجهراء الالكترونية (@jahra_online) 17 апреля 2018 г.

وأفاد التلفزيون السوري بأن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ اخترقت أجواء مدينة حمص.

وأكد صحيفة "الوطن" السورية أن الدفاعات الجوية في حمص أسقطت 6 صواريخ معادية كانت تستهدف مطاري الشعيرات والتيفور العسكريين.

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المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله