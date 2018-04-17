البنتاغون ينفي تنفيذه أي عمليات عسكرية في حمص السورية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش الأمريكي لا يدير في الوقت الراهن أي عمليات عسكرية في ريف حمص السورية.

وقال البنتاغون اليوم الثلاثاء، إنه "حاليا في هذه المحافظة السورية (حمص)، لا يوجد أي نشاط عسكري تديره الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" فجر الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ اخترقت الأجواء السورية في ريف حمص وأسقطتها.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان