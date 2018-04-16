 
مباشر

الدفاع الروسية تشكك في تصريحات دول العدوان الثلاثي على سوريا بشأن أهداف الضربات

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4au

شككت وزارة الدفاع الروسية في تصريحات واشنطن ولندن وباريس بشأن أهداف ضرباتها الجوية على سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، إنه "وفقا للتصريحات الرسمية لممثلي وزارات الدفاع الأمريكية والبريطانية والفرنسية، كان من المخطط أن تستهدف كافة الضربات يوم 14 أبريل ثلاثة مواقع سورية فقط، أي كان من المقرر توجيه 30 من الصواريخ المجنحة أو صواريخ "جو – أرض" أو أكثر من ذلك إلى كل هدف".

إقرأ المزيد
وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية تكشف عن الأسلحة المستخدمة في صدّ العدوان الثلاثي

وتابع: "هذه التصريحات تثير شكوكا كبيرة، إذ أن كل المواقع السورية التي تم الإعلان عن استهدافها، لا تعتبر مواقع محصنة أو محمية بشكل جيد بأنظمة دفاع جوي متعددة المراحل".

وأشار إلى أن 10 صواريخ من نوع "توماهوك" كانت كافية لتدمير كل هدف، وتبين الصور من المواقع أن أبعاد الدمار لا تدل على استهدافها بـ 30 صاروخا.

وأوضح كوناشينكوف أن "الأهداف الحقيقية لضربة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لم تكن المواقع في برزة وجرمانا فحسبه، بل ومواقع عسكرية سورية أخرى، بما فيها مطارات.

وأشار إلى أن "الضربات بالصواريخ المجنحة حصلت من الجوي ومن البحر الأحمر والخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط، ومنطقة التنف السورية التي تسيطر عليها القوات الأمريكية بصورة غير شرعية".

إقرأ المزيد
"سي أن أن" تنشر صورا لمواقع سورية شملها القصف الصاروخي الغربي

وأكد كوناشينكوف تدمير 71 صاروخا من أصل الـ 103 صواريخ رصدت في أجواء سوريا أثناء الهجوم. وذكر أن الجيش السوري استخدم ما مجموعه 112 صاروخا مضادا، بينها 25 من صواريخ "بانتسير" لصد الهجوم.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة