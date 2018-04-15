"سي أن أن" تنشر صورا لمواقع سورية شملها القصف الصاروخي الغربي

نشرت قناة "سي أن أن" الأمريكية، صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية، قالت إنها لثلاثة مواقع سورية، شملها القصف الصاروخي الأخير من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

والتقطت صور لموقعين اثنين في محافظة حمص وآخر في ضواحي العاصمة السورية دمشق، قبل وبعد الاستهداف الصاروخي.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن الصور أظهرت ما يزعم أنه مستودع ومخزن لأسلحة كيميائية في شينشار بمحافظة حمص ومركز أبحاث وتطوير الأسلحة الكيميائية في دمشق.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية قد استهدفت فجر السبت، عددا من المواقع في سوريا في عملية ادعى الغرب أنها جاءت لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا مزعوما في مدينة دوما في ريف العاصمة السورية دمشق قبل أسبوع، وهو ما تنفيه دمشق نفيا قاطعا.

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المصدر: وكالات