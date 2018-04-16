المعارضة تعلن عن اتفاق مصالحة في الضمير بريف دمشق

أعلنت فصائل معارضة مسلحة سورية عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي لمغادرة بلدة الضمير إلى وجهة لم تحدد بعد.

ونقل موقع "بلدي نيوز" عن الناطق باسم قوات "أحمد العبدو" سعد سيف قوله "تم الاتفاق على خروج الفصائل من الضمير لكن الوجهة لم تحدد بعد إلى الآن"، ونوّه سيف بأن الاتفاق تمّ في سبيل تجنّب ويلات الحرب والحفاظ على أرواح أكثر من 100 ألف مدني، حسب تعبيره.

وأضاف سعد سيف أن "هناك اجتماع يوم الثلاثاء القادم لتحديد الوجهة، وبما يخص باقي البنود تم الاتفاق على تسوية أوضاع من يشاء من العسكريين أو المنشقين وضمان عدم دخول المليشيات الشيعية، وفتح مكتب للشرطة العسكرية داخل الضمير لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وعدم خرق أي بند من بنود الاتفاق".

#القلمون_الشرقي

تم الاتفاق بين ثوار مدينة #الضمير وبين الجانب الروسي على خروجهم من مدينتهم لوجهة لم تحدد بعد، عقب اجتماع اللجنة المدنية مع الجانب الروسي في مطار الضمير، في سبيل تجنيب الآمنين في مدينة الضمير ويلات الحرب... https://t.co/Mc3jZVhGiY — اخبار ادلب (@za2115) 16 апреля 2018 г.

وحسب نشطاء كان قد تم التوصل في أول أبريل إلى اتفاق مبدئي بين المعارضة المسلحة والجيش السوري والجانب الروسي حول مصير الضمير، وبلدات القلمون الشرقي التي تسيطر عليها المعارضة.

وتعتبر منطقة القلمون الشرقي آخر معاقل المعارضة في ريف دمشق، تسيطر عليها فصائل من قوات "أحمد العبدو" و"جيش الإسلام" و"أحرار الشام"، وتسعى دمشق لعقد اتفاقات مصالحة في المنطقة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله