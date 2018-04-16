الوقائع التي سبقت إعلان ترامب عن قراره ضرب سوريا

كشفت وكالة أسوشيتد برس، عمّا دار وراء الكواليس، والإجراءات التي اتخذها موظفو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل اتخاذ قرار شن الضربة الثلاثية على سوريا.

وقالت الوكالة في تقريرها: "سار الرئيس مستعجلا باتجاه المنصة، وهو يخفي نية ما، وبدأ خطابه بـ: "رفاقي الأمريكيين .. قبل فترة وجيزة، أمرت القوات المسلحة الأمريكية بتوجيه ضربات دقيقة لأهداف مرتبطة بإنتاج الأسلحة الكيميائية تعود للدكتاتور السوري بشار الأسد".

وتضيف الوكالة، أنه مع بدء العد التنازلي لشن الضربة، بدا جليا كيف بعث البيت الأبيض برسالة إلى الصحفيين الذين يلاحقون الرئيس باستمرار، تعلمهم بأنهم ربما سيبقون حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة.

وتمثل أول الأخبار في أن ترامب ورجاله سيقومون بزيارة قصيرة إلى فندقه القريب لتناول العشاء.

وذكر موظفو البيت الأبيض أن ما جرى في الفندق حدث عادي، حيث شوهد بعضهم وهم يشربون النبيذ ويتصرفون بشكل اعتيادي، فيما كان آخرون يجمعون حقائبهم، متظاهرين بأنهم سيغادرون للراحة في عطلة نهاية الأسبوع.

ومع غروب الشمس، بات واضحا أن الأمر يتعدى مجرد عشاء عمل خارج البيت الأبيض، حيث سكتت أصوات الموظفين، وأوصدت الأبواب، وخلت المكاتب من موظفيها.

وحاول حشد من الصحفيين مقابلة كيث كيلوغ كبير موظفي مجلس الأمن القومي، لكن الأخير مضى مسرعا وأصر على أنه لا يعرف أي شيء، ثم قيل للصحفيين أن يستعدوا للتحرك في تمام الساعة 8:30 مساء.

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وتزامنا مع هذه التطورات، عادت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، وهمست لمجموعة صغيرة من المراسلين بأن الرئيس سيلقي كلمة يوجهها للأمة، في الساعة 9:30 مساء.

وحثت ساندرز الصحفيين على التعامل بهدوء مع الإعلان المرتقب، حتى بدأ الرئيس يتحدث، ويعلن أنه قد اتخذ قراره ببدء الضربة.

المصدر: أسوشيتد بريس

نتاليا عبدالله