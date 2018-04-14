البنتاغون: الضربات في سوريا أصابت كل أهدافها بنجاح

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم أن الضربات على سوريا قد أصابت كل أهدافها بنجاح.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، إن الضربات التي شنتها واشنطن ولندن وباريس في سوريا استهدفت 3 مواقع سورية محددة من خلال 105 قذائف وصواريخ.

وأضافت وايت: "نحن لا نسعى إلى نزاع في سوريا، لكننا لا يمكن أن نسمح بهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقد ضربنا كل الأهداف بنجاح والضربات مبررة ومشروعة ومناسبة".

واعتبرت أن الضربات هدفت إلى إيصال إشارة واضحة إلى الحكومة السورية لردعها عن استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل.

وأشارت إلى أن المضادات الأرضية السورية كانت غير فعالة إلى حد كبير، متابعة أن القوات السورية فقدت، خلال الضربة، الكثير من المعدات والمواد المرتبطة بالأسلحة الكيميائية،

المصدر: وكالات