نائب سوداني: البشير رجل صالح وصبور

نقل موقع "باج نيوز" عن نائب برلماني سوداني قوله إن الرئيس عمر البشير "رجل صالح" وإنه صبر كثيرا على مواطنيه وتحمل معهم الكثير من الصعوبات.

ونقل الموقع الإخباري عن عبد الله فضل ضيف الله، عضو البرلمان عن حزب الأمة، وهو أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة قوله في تصريح خاص: "نحن مع الرئيس وهو رجل صالح وصبور وتحمل معنا وصبر مثل صبر الشعب السوداني لذلك نشيد به".

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وأشار المصدر إلى أن ضيف الله اتهم "قيادات في الحكومة باختلاس المال العام، لكنه أشار إلى أن البعض يطلق الاتهامات ضد آخرين دون دليل"، مضيفا في هذا السياق "لا نريد خلافات مع أحد في هذه المرحلة الجديدة، نرغب في أن تتصافى النفوس وبداية مرحلة جديدة".

ودعا النائب السوداني إلى ضرورة التعامل مع المتهمين في قضايا الفساد بـ"اللين وعدم التعامل معهم بشدة"، والامتناع عن "اتهام شخص بالشبهات دون إثبات ولا نريد حرب إعلامية.. لابد من التمعن في التعامل مع المختلسين لأننا نريد أن يعود المال لخزينة الدولة، ولا نريد القبض على أحد بالشبهات، ولا نريد الحديث عن الناس وإشاعة أمرهم في الإعلام لأن الهدف إعادة المال".

وذكّر الموقع بأن "نيابة أمن الدولة أعلنت تدوين 9 بلاغات في مواجهة أشخاص ضالعين في عمليات فساد بالبلاد، لكن النيابة لم تعلن أسماء المتهمين"، مشيرة بشكل خاص إلى أن الرئيس السوداني كان أعلن مؤخرا الحرب على الفساد، وكشف عن شبكات مترابطة "نهبت أموال الشعب السوداني".

المصدر: باج نيوز

محمد الطاهر