طهران تأسف لما جاء في البيان الختامي للقمة العربية

أعربت إيران، مساء الأحد، عن أسفها لما جاء في البيان الختامي للقمة العربية الـ29 التي احتضنتها المملكة العربية السعودية بمدينة الظهران.

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وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي: "نعرب عن أسفنا لبعض البنود الواردة في البيان الختامي لقمة الظهران"

وأكد بهرام قاسمي أن البيان مليء بالأكاذيب الواهية والمكررة، ويتغاضى عن أسباب الأزمات التي تعيشها المنطقة.

وأشار قاسمي إلى أن السياسات السعودية المدمرة ألقت بظلالها بشكل واضح على البيان الختامي للقمة.

كما أدان ادعاءات البيان بشأن جزر أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، قائلا إن تزوير الحقائق بشأن هذه الجزر كـ"من يدق الماء بالهاون".

المصدر: وكالات