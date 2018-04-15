الأسد: يزعمون بأن الأسلحة الروسية "متخلفة" ولكن تبين الآن من المتخلف فعلا

تحدث نائب سكرتير المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" سيرغي جيليزنياك اليوم، عن نتائج لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع وفد من البرلمانيين الروس.

وقال، إن الأسد أعرب عن بالغ تقديره للميزات القتالية للمعدات العسكرية والأسلحة السوفيتية، التي بواسطتها تمكنت قوات الدفاع الجوي السورية من صد العدوان الثلاثي الغربي على سوريا يوم أمس.

وذكر البرلماني الروسي، أن الرئيس بشار الأسد يعتبر الضربة الصاروخية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد بلاده، عدوانا صارخا.

ونقل عضو مجلس الدوما ديمتري سابلين عن الأسد قوله: "يظهرون في الأفلام الأمريكية أن الأسلحة الروسية متخلفة، ولكن نحن نرى اليوم، من المتخلف فعلا".

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وأبدى الأسد اهتمامه، بالتجربة الروسية في تنظيم الانتخابات مع مشاركة أحزاب متعددة وكذلك تنظيم العمل الحزبي والبرلماني في روسيا، وأشار إلى أهمية ذلك بالنسبة لسوريا التي تعتبر مثل روسيا، دولة متعددة الديانات والطوائف.

من جهتها أفادت وكالة "سانا" بأن الأسد أكد خلال اللقاء أن العدوان الثلاثي ترافق مع "حملة من التضليل والأكاذيب في مجلس الأمن من قبل نفس دول العدوان ضد سوريا وروسيا، ما يثبت مرة أخرى أن البلدين يخوضان معركة واحدة ليس فقط ضد الإرهاب بل أيضا من أجل حماية القانون الدولي القائم على احترام سيادة الدول وإرادة شعوبها".

وشدد الأسد على ضرورة وضع آليات تنفيذية لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين ولا سيما في مجال إعادة إعمار سوريا.

المصدر: وكالات