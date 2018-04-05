حميميم: خروج أكثر من 4 آلاف مسلح من دوما منذ بدء المرحلة النشطة حتى الآن

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن أكثر من 4 آلاف من المسلحين وأفراد عائلاتهم خرجوا من مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، منذ بدء المرحلة النشطة من عملية إخراجهم من هناك قبل أيام.

وقال رئيس المركز (ومقره قاعدة حميميم بريف اللاذقية)، الجنرال يوري يفتوشينكو، اليوم الخميس، إن 4115 من المسلحين وأفراد عائلاتهم استفادوا من الممر الإنساني الذي تم فتحه، في 1 أبريل، قرب مخيم الوافدين بريف دمشق.

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وأضاف الجنرال الروسي أن 33 ألفا و345 شخصا غادروا دوما منذ 28 فبراير الماضي.

وذكر يفتوشينكو أن المركز الروسي يواصل جهوده لإقناع المسلحين المتبقين في دوما بإلقاء سلاحهم وتسليم المدينة تحت سيطرة الحكومة السورية، مضيفا أن أكثر من 535 شخصا من المسلحين وأفراد عائلاتهم خرجوا عبر ممر مخيم الوافدين، وتم نقلهم إلى ريف حلب الشمالي.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر أمني سوري أن خروج عناصر تنظيم "جيش الإسلام" وأفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية يتعثر بسبب خلافات بين الجناحين العسكري والسياسي من التنظيم المذكور.

المصدر: تاس + نوفوستي

قدري يوسف