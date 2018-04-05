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استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة في الخرطوم

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استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة في الخرطوم
AFP ASHRAF SHAZLY
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استأنفت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول قضية سد النهضة.

وفي مستهل المفاوضات، أعرب وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور عن أمله بأن تتوصل الأطراف الثلاثة إلى تفاهمات بشأن القضية.

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وذكر أن المباحثات تتضمن 3 جلسات مغلقة. ومن المقرر أن تستمر المباحثات طوال اليوم.

ويشارك في الاجتماعات وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدول الثلاث، إلى جانب الخبراء الفنيين.

ويهدف الاجتماع إلى تسوية الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا وإزالة العقبات التي تعيق استفادة الدول الثلاث من الموارد المائية بشكل طبيعي.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

أنطون زوييف

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