"هآرتس": الجيش السوري يدفع بتعزيزات نحو الجولان وعلى إسرائيل أن تستعد

قالت صحيفة "هآرتس" إنه بات يتعين على إسرائيل أن تستعد للجيش السوري، مشيرة إلى أنه بدأ يدفع بتعزيزات وأسلحة إلى حدود خط وقف إطلاق النار في الجولان، ليستعيد السيطرة عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع إفصاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في سحب قواته من سوريا في أقرب وقت ممكن، مضيفة أن الجيش السوري بات واثقا من نفسه أكثر من أي وقت مضى.

وذكرت الصحيفة أن الخريطة التي وضعها جيش إسرائيل تشير باللون الأحمر إلى مناطق وجود الجيش السوري، فيما أشار في الخريطة إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة باللون الأخضر، أما العلّم الأسود فهو يشير إلى الرقعة الضيقة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".

وأضافت الصحيفة أن قلق إسرائيل تزايد مؤخرا بسبب وجود قوات محسوبة على إيران قرب الحدود جنوب سوريا، مضيفة أن الجيش السوري سيبدأ العمل على استعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الجولان.

المصدر: وكالات