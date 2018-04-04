بعد طرد داعش.. الأمم المتحدة تنفذ أولى مهماتها الإنسانية في الرقة

قال رئيس مجموعة الأمم المتحدة للعمل الانساني في سوريا يان إيغلاند، إن الأمم المتحدة نفذت أولى مهماتها الإنسانية في مدينة الرقة السورية منذ طرد تنظيم "داعش" منها.

وأضاف المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي عقده في مدينة جنيف السويسرية اليوم الأربعاء: "المدينة التي سيطر عليها تنظيم داعش كجزء من أراضي الخلافة في 2014 مليئة بالعبوات الموقوتة... لا تزال المنازل مليئة بالعبوات والقنابل. لا يزال الأطفال عرضة للتشويه والقتل".

ووفقا لتقرير تسلمه إيغلاند عن جولة البعثة الإنسانية التي أجريت في الأيام الأخيرة في الرقة فقد عاد نحو 100 ألف نازح إلى المدينة بعد طرد تنظيم "داعش" منها في أكتوبر 2017، وأن 100 ألف آخرين يريدون العودة إلى ديارهم في الرقة، ولكن الغياب شبه الكلي للخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والكهرباء والرعاية الصحية يدفعهم لعدم الاستعجال في العودة.

المصدر: "فرانس برس"

علي الخطايبة