الإعلام الإسرائيلي: رئيس المخابرات المصرية يلتقي رئيس "الشاباك"

كشفت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، التقى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ناداف أرغمان، في تل أبيب يوم أمس الثلاثاء.

وأفادت "مكان" بأن رئيس "الشاباك" نقل خلال الاجتماع رسالة إلى حركة "حماس" عبر اللواء عباس كامل، حذر فيها من أن إسرائيل لن تتسامح مع أي محاولة للمساس بأمنها خلال "مسيرة العودة الكبرى عند السياج الأمني.

ونقل كامل هذه الرسالة تمهيدا لما يسمى بـ"يوم الإطارات" الذي تخطط له "حماس" بهدف إشعال النيران فيها أثناء التظاهرة عند السياج الفاصل يوم الجمعة المقبل لحجب رؤية القناصة الإسرائيليين بساتر من الدخان الكثيف.

وجاء هذا اللقاء بعد ساعات من الاجتماع بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الثلاثاء أيضا، نقل خلاله اللواء كامل لعباس "رسالة هامة" من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

فيما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع قوله إن اللواء عباس كامل نقل إلى الرئيس الفلسطيني أثناء لقائهما رسالتين تتعلق الأولى بخطة السلام الأمريكية المسماة بـ"صفقة القرن"، والثانية بقطاع غزة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن كامل طرح على عباس ضمانات مصرية بتسليم قطاع غزة بشكل كامل للسلطة الفلسطينية، وطالبه بمهلة قصيرة لتنفيذ ذلك.

أما بالنسبة لصفقة القرن، فقد أكد رئيس جهاز المخابرات المصرية أن جهودا كبيرة تبذل لتعديل الصفقة كي تصبح مقبولة لدى الجانبين الفلسطيني والعربي.

المصدر: makan.org.il

إينا أسالخانوفا