رئيس المخابرات المصرية يسلم عباس رسالة هامة من السيسي

زار رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس مصطفى كامل، اليوم الثلاثاء، مدينة رام الله في الضفة الغربية، واجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية نقل إلى الرئيس الفلسطيني "رسالة هامة" من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

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وحسب الوكالة، فقد جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وثمن عباس الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ولدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته.

ونقلت الوكالة عن عباس تأكيده عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والقيادتين المصرية والفلسطينية، وحرص السلطة الفلسطينية على توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين.

ورعت مصر في أكتوبر 2017، اتفاقا للمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس غير أن تنفيذ بنود الاتفاق لا يزال يواجه تعثرا وسط تبادل للاتهامات بين الحركتين.

المصدر: وكالات