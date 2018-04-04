مسؤول أمريكي: ترامب وافق على تمديد بقاء القوات في سوريا لفترة أطول

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وافق على تمديد بقاء القوات في سوريا لفترة أطول بقليل من دون أن يقطع على نفسه التزاما طويل الأمد.

وأضاف المسؤول أن ترامب يحرص على ضمان هزيمة داعش، ويريد من دول أخرى في المنطقة أن تدخل على الخط وتساعد في إحلال الاستقرار في سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيل كوتس اليوم، إن مجلس الأمن القومي اتخذ قرارا حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، مضيفا أن البيت الأبيض سيعلن عنه في وقت قريب.

إقرأ المزيد

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أكد الرئيس دونالد ترامب مرتين خلال الأيام الأخيرة عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إلحاق الهزيمة بداعش هناك.

وأثارت هذه التصريحات جدلا في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية، حيث اعتبر البعض أن مهمة دحر داعش لم تستكمل بعد، إضافة إلى أن سحب القوات من سوريا قد يضعف موقف أمريكا في مواجهة "تمدد النفوذ الإيراني" في المنطقة.

المصدر: وكالات

متري سعيد