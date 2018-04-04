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مصدر يوضح لـ RT أهداف زيارة العبادي لليابان

أخبار العالم العربي

مصدر يوضح لـ RT أهداف زيارة العبادي لليابان
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العبادي في اليابان
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أوضح إحسان الشمري المقرب من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أن الأخير سيبحث خلال زيارته إلى اليابان عدة ملفات، بينها إدخال التكنولوجيا للمؤسسة الأمنية العراقية.

وقال الشمري في حديث لـRT، إن "رئيس الحكومة سيبحث أيضا حضور الشركات اليابانية في إعادة إعمار العراق وإعطائها الضمانات لتبديد أي مخاوف قد تعرقل عملها في البلاد".

وأضاف: "العبادي يسعى لتواجد الشركات اليابانية في العراق، وإقناع حكومة طوكيو بالعمل على المساعدة في تشجيع الشركات على القدوم والعمل في العراق، بالإضافة إلى بحثه إنشاء مدن صناعية داخل البلاد".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي قد وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

المصدر: RT

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