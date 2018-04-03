مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في اليوم الرابع لـ"مسيرات العودة الكبرى"

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط قطاع غزة، حيث تتواجد أعداد كبيرة من المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في الفعاليات التي دعت إليها اللجنة التنسيقية العليا لمسيرات العودة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة وفاة الشاب أحمد عمر عرفة (25 عاما) من سكان دير البلح، نتيجة إصابته برصاصة في الصدر شرقي مخيم البريج.

وبمقتل عرفة يرفع عدد القتلى الذين سقطوا على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ الجمعة الماضية إلى 17.

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تجدر الإشارة، إلى أن الغزيين ينظمون مسيرات منذ 30 مارس الماضي، لإحياء ذكرى يوم الأرض، والتي ستستمر ووفقا للجنة المنظمة، لتكون انطلاقة لاعتصام سلمي وقانوني مفتوح في الميادين سواء في الداخل أو الشتات.

المصدر: وكالات