السيسي للجبوري: مصر تقف إلى جانب العراق

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدى لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وقوف بلاده مع العراق ومساندته على جميع الأصعدة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي: "الرئيس رحب برئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي"... "السيسي أكد قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، كما وأشاد بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور إيجابي خلال الفترة الأخيرة".

من جهته، أشار مكتب الجبوري، إلى أن "اللقاء جاء تزامنا مع انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة المصرية القاهرة، وبحث العلاقات الثنائية بين العراق ومصر وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

وأضاف البيان، أنه "جرى تنسيق الجهود خاصة ملفات مكافحة الإرهاب والاستثمار والإعمار، كما بحث أبرز التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وهنأ الجبوري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية في الانتخاب، متمنيا لحكومة وشعب مصر مزيدا من الأمن والاستقرار.

في #القاهرة للمشاركة في #مؤتمر_البرلمانات_العربية بناءً على دعوة رسمية وجهت من رئيس الاتحاد العربي الحبيب المالكي. — Salim Aljubouri (@AljubouriorgIQ) ٣ أبريل، ٢٠١٨

ووصل رئيس مجلس النواب العراقي إلى العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة رسمية، ولحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

المصدر: السومرية نيوز + وكالات