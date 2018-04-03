المخلافي يدعو إلى التفاوض لإنهاء الحرب في اليمن

أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي اليوم الثلاثاء، ضرورة العودة إلى طاولة التفاوض من أجل وضع حد للحرب الدائرة في البلاد وإنهائها.

وقال المخلافي في كلمة أمام مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف لجمع تبرعات لليمن، إن ثمة حاجة لإيجاد الحل المثالي وهو العودة إلى طاولة المحادثات لنتمكن من وضع نهاية للحرب والعودة إلى نظام مستدام يحظى بدعم الشعب اليمني.

وأشار الوزير اليمني إلى أن العودة إلى التفاوض تهدف أيضا إلى فتح الموانئ والمطارات اليمنية أمام تدفق المساعدات الإنسانية.

ويتوقع أن يفضي مؤتمر جنيف برعاية الأمم المتحدة لجمع التبرعات لدعم اليمن إلى توفير 3 مليارات دولار من أجل تأمين مساعدات إنسانية للسكان المدنيين في اليمن الذين يعانون من ويلات الحرب منذ 2014.

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من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال افتتاحه المؤتمر المذكور، إن الحل الوحيد لليمن هو التوصل إلى تسوية سياسية من خلال المفاوضات وعبر حوار شامل يشمل جميع أطراف النزاع، داعيا جميع الأطراف في الأزمة اليمنية إلى التعاون دون إبطاء، مع مبعوثه الخاص الجديد إلى اليمن مارتن غريفيتث.

وأوضح غوتيريش أن أكثر من 22 مليون شخص من المدنيين اليمنيين ممن تضرروا من الحرب الدائرة هناك، وهم بأمس الحاجة للمساعدة الإنسانية والحماية.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة