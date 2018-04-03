الملك سلمان يؤكد لترامب على حق الفلسطينيين في دولة عاصمتها القدس
Reuters
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بحث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مسار عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة "واس" السعودية أن العاهل السعودي أكد لترامب على ضرورة تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، ضمن الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار، مشددا على حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وعبر الملك السعودي عن تقديره لموقف ترامب الثابت تجاه الحوثيين وإيران، مشددا على ضرورة إيجاد حل للأزمة اليمنية وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الحرب هناك.
من جهته، أشاد ترامب بدور السعودية في استقرار الأوضاع في المنطقة وموقفها من طهران، وأكد على ضرورة التصدي "لخطر إيران الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة".
المصدر: واس
أحمد باديان
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