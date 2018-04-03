ناشطون: أنصار "فيلق الرحمن" يستوطنون عفرين

أعلن ناشطون سوريون أن مسلحين معارضين من فصيل "فيلق الرحمن" خرجوا خلال الأيام الأخيرة من الغوطة الشرقية جنوب شرقي دمشق، ووصلوا مع أسرهم إلى منطقة عفرين شمالي البلاد.

وقال الناشطون إن عناصر من "فيلق الرحمن" بعد وصولهم إلى محافظة إدلب ضمن القوافل التي نقلت عشرات الآلاف من المسلحين وأفراد أسرهم من الغوطة الشرقية، توجهوا إلى مدينة عفرين ليستوطنوا في منازل من نزحوا في الأسابيع الماضية إلى شمال غربي حلب هربا من هجوم الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المنضوية تحت لواء "غصن الزيتون".

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وأكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا السبت الماضي، انتهاء عملية إجلاء مسلحي "فيلق الرحمن" من الغوطة، مشيرا إلى أن أكثر من 41 ألفا من مسلحي التنظيم بأسلحتهم الخفيفة ومع عوائلهم، غادروا حي جوبر وبلدات زملكا وعين ترما وعربين منذ بدء خروجهم في 24 مارس الماضي بموجب اتفاق أبرم مع الجانب الروسي.

المصدر: وكالات

متري سعيد