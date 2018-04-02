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في سابقة.. معتمرون مُحْرِمون في مطار إسرائيلي!

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في سابقة.. معتمرون مُحْرِمون في مطار إسرائيلي!
Reuters Nir Elias
مطار بن غوريون الإسرائيلي
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أفادت مراسلتنا في القدس، بأن معتمرين مُحْرِمين في مطار بن غوريون ينتظرون طائرتهم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأشارت المراسلة إلى أن الحجاج سيستقلون طائرة إلى عمان، ومن ثم ستقلهم إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية.

وظهر المعتمرون وهم يؤدون الصلاة بملابس الإحرام وسط قاعة الانتظار داخل مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب.

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وأطلقت شركة الطيران الهندية "Air India" رحلة جوية مباشرة إلى إسرائيل عبر أجواء الأراضي السعودية، في إطار خط مباشر يربط نيودلهي بتل أبيب.

المصدر: RT

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