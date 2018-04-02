في سابقة.. معتمرون مُحْرِمون في مطار إسرائيلي!

أفادت مراسلتنا في القدس، بأن معتمرين مُحْرِمين في مطار بن غوريون ينتظرون طائرتهم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأشارت المراسلة إلى أن الحجاج سيستقلون طائرة إلى عمان، ومن ثم ستقلهم إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية.

لأول مرة في مطار بن غوريون، تل أبيب... معتمرون بملابس الاحرام حيث تم سفرهم الى السعودية عن طريق طائرة ترانزيت الى مطار عمان الاردن ومنها الى ارض الحرمين الشريفين لاداء العمرة . pic.twitter.com/GZ8LJUhhwK — Dalia Nammari (@Dalianamari_rt) April 2, 2018

وظهر المعتمرون وهم يؤدون الصلاة بملابس الإحرام وسط قاعة الانتظار داخل مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب.

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وأطلقت شركة الطيران الهندية "Air India" رحلة جوية مباشرة إلى إسرائيل عبر أجواء الأراضي السعودية، في إطار خط مباشر يربط نيودلهي بتل أبيب.

المصدر: RT