بدء بيع تذاكر رخيصة للسفر من إسرائيل للهند عبر السعودية

بدأ اليوم الأربعاء، على شبكة الإنترنت بيع تذاكر سفر مباشر من تل أبيب إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمرة الأولى عبر الأجواء السعودية، افتتحه وزير المواصلات الإسرائيلي، ياريف ليفين.

وكانت "رويترز" قد نقلت يوم أمس، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد صرح في مقابلة مع الصحفيين، أن السعودية صادقت لشركة "إير إنديا" الهندية على التحليق فوق أراضيها إلى إسرائيل.

ومن المقرر أن تنظم شركة الطيران الهندية ثلاث رحلات أسبوعية من نيودلهي إلى مطار اللد، خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا لا تتجاوز 5 ساعات، أي أقل بساعتين ونصف الساعة عن الرحلات غير المباشرة.

وكانت الشركة الهندية قد نشرت، قبل نحو شهر، أنها تنوي البدء بتنظيم رحلات دولية إلى مطار اللد عن طريق المجال الجوي السعودي، وهو مسار يقلص بشكل ملموس مدة الطيران.

وجاء أن التذاكر متوفرة الآن، وسيتم تنظيم ثلاث رحلات أسبوعية إلى دلهي، في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويعتبر سعر التذاكر أرخص بشكل ملموس من السعر الذي كان يدفعه الإسرائيليون في السابق في طريقهم إلى الهند، وذلك نظرا لكون المسافة باتت أقصر بكثير.

ونقلت وسائل الإعلام الهندية عن مسؤولين في شركة الطيران قولهم، إنهم يأملون في أن تجذب الرحلات المباشرة أعددا أكبر من المسافرين بسبب، تخفيض أسعار التذاكر بفضل استخدام المجال الجوي السعودي.

المصدر:عرب48

نادين بطحة